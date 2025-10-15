  • Video Galeri Foto Galeri
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90 yaşında!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en köklü kurumlarından biri olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, “Genç Cumhuriyetten Türkiye Yüzyılına” uzanan sanat yolculuğunun 90. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyor.

21 Ekim Salı akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda sahnelenecek “Bir Milletin Sesi, Işığın Yolunda 90 Yıl” başlıklı konser; Cumhuriyet’in sanatla yoğrulan tarihine güçlü bir saygı duruşu niteliğinde.

Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörü ve orkestra şefi İhsan Özer yönetiminde gerçekleşecek gösteri, Yıldız Çankaya tarafından sahneye konuluyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN SANAT KÖPRÜSÜ
90 dakikalık bu özel performans, Mehteran Takımı’ndan Senfoni Orkestrası’na, Devlet Opera ve Balesi’nden Halk Dansları Topluluğu’na kadar birçok sanat birimini aynı sahnede buluşturacak.

Afife Jale’den Muhsin Ertuğrul’a, Aşık Veysel’den Türk Beşleri’ne uzanan bu yolculuk; geçmiş, bugün ve geleceği sanatsal bir bütünlük içinde bir araya getiriyor.

Finalde, Mehteran Takımı ve Senfoni Orkestrası’nın birlikte seslendireceği 10. Yıl Marşı ise geceye unutulmaz bir kapanış yapacak.

Cumhuriyet’in sanatla aydınlanan 90 yıllık yolculuğuna ışık tutan bu özel konser, hem geçmişe saygı, hem de geleceğe umut dolu bir armağan olacak.

