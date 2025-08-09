 'Güneşin Karanlığında Kosova' 5 Eylül'de vizyonda!

  • Video Galeri Foto Galeri
Türk sinemasının merakla beklenen yapımı “Güneşin Karanlığında Kosova”, 5 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor!

Yönetmen koltuğunda Haktan Özkan’ın oturduğu, idari koordinatörlüğünü Canan Yılmaz’ın üstlendiği film; aksiyon, dram ve politik gerilim türlerini ustalıkla harmanlıyor.

Sadece bir ajanlık hikayesi değil, aynı zamanda Balkanlar’ın ruhunu, tarihî dokusunu ve Anadolu’nun yüzyıllık hikâyelerini de içinde barındıran çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

“Güneşin Karanlığında Kosova”, Türk ajanlarının, Balkanlar'da çıkması muhtemel büyük bir savaşı engellemek için verdikleri zorlu mücadeleyi merkezine alıyor. Aynı zamanda savaşın yarattığı bireysel ve toplumsal travmaları, gerçekçi bir dille gözler önüne seriyor.

Başrollerde Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi ve Ebru Taşçı'nın yer aldığı filmde, Tunalıgil'in hayat verdiği özel ajan Mirsad ile Taşçı'nın canlandırdığı Kosova İstihbarat Şefi Ayser, Kosova’ya yapılacak büyük bir saldırıyı durdurmak için güçlerini birleştiriyor. Mirsad’ın eski sevgilisi olan Ayser’in bu operasyon için stratejik bir rolü varken, Mirsad’ın çocukluk arkadaşı Haris (Ayhan Krüezi) de bu mücadelede önemli bir destek sağlıyor.

Aksiyon sahneleri ve atmosferik detaylar kadar, karakterlerin geçmişe dayanan bağları da izleyiciyi içine çeken güçlü bir dram yaratıyor. Mirsad ve Haris, Kosova’da çocukluk yıllarını birlikte geçirmiş, bu topraklarla gönül bağı kurmuş iki eski dost. Şimdi, geçmişin hayaletlerini geride bırakıp, gelecek için savaşmak zorundalar.

Film, sadece Kosova’da değil; Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek’te de çekildi. Balkan coğrafyasının tarihî dokusunu yansıtan bu mekanlar, hikâyeye güçlü bir görsel derinlik katarken savaşın ve direnişin yaşandığı bu topraklar, filmin atmosferini daha da etkileyici kılıyor...

ZENGİN OYUNCU KADROSU!
Filmde Ümit Acar, Müge Ulusoy, Bora Sivri, Ali Düşenkalkar, Ayhan Işık gibi Türk sinemasının tanınmış oyuncuları yer alıyor.

Ayrıca, Kosovalı sanatçı Sonay Buş da filmde dikkat çeken bir rolle karşımıza çıkıyor. Bu geniş ve çeşitli oyuncu kadrosu, karakterlerin derinliğini ve filmin kültürel zenginliğini güçlendiriyor.

“Güneşin Karanlığında Kosova”, Çiçek Yapım yapımcılığında ve CJ ENM Türkiye dağıtımıyla 5 Eylül'de tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Savaş, dostluk, fedakârlık ve geçmişle hesaplaşma temalarını harmanlayan film, her kesimden izleyiciye hitap eden güçlü bir sinema deneyimi vadediyor!

