 Günel Zeynalova'dan sevgi mesajı

Uzun süredir gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’da alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Tek başına mağazaları gezen Zeynalova, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği “Kalbimde herkesi affettim” sözlerini hatırlatması üzerine samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, duygularını şöyle dile getirdi: “Kalbimde herkesi affederek yepyeni bir sayfa açtım. İçimde taşıdığım yüklerden kurtulunca ruhum hafifledi, kendimi daha huzurlu hissediyorum. Hayat artık kavga ve kırgınlıklarla değil, barış ve sevgiyle daha güzel.” dedi. Mütevazı ve samimi halleriyle dikkat çeken Zeynalova, gazetecilere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

 

