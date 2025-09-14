  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber. İşte detaylar...

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Bu hafta üç farklı şehirde konser veren Gülben Ergen’in son durağı Kıbrıs oldu.

 Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne alan sanatçı, yoğun ilgiyle karşılandı ve konser boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

 Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Gülben Ergen’in sahnedeki ışıltısını tamamlayan, altın sırmalarla dokunmuş göz alıcı kostümü Raisa Vanessa imzası taşıyordu.

 Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

SAHNEYE SÜRPRİZ ANLAR
Konserin en samimi anlarından biri, Gülben Ergen’in tüm mutfak ve servis ekibini sahneye davet etmesiyle yaşandı. Hep birlikte şarkılar söyleyen ve halay çeken ekip, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

 Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

YENİ ŞARKI YOLDA
Başarılı sanatçı, Eylül ayında yakın dostu ve sevilen müzisyen Tan Taşçı’dan aldığı yeni şarkı için stüdyoya gireceğini açıkladı. Gülben Ergen, “Kasım ayında yepyeni bir Gülben’e hazır olun” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

 Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE İLE YENİ ANAOKULU
Konser maratonunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeyen Gülben Ergen, Kasım ayında 59. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunu Hatay’ın Hassa ilçesinde açacak.

Gülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haberGülben Ergen’den hayranlarını sevindirecek haber

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması
  Magazin

Kıvılcım Ural'dan Manifest grubu açıklaması

Petek Dinçöz'ün sahne tarzı
  Magazin

Petek Dinçöz'ün sahne tarzı

Ezgi Ayçe'den Ajda Pekkan itirafı!
  Magazin

Ezgi Ayçe'den Ajda Pekkan itirafı!

Fiolas, Hena Winter Wonderland 'smoky cherry' serisi ile bu sonbahara imzasını atıyor
  Hayatın İçinden

Fiolas, Hena Winter Wonderland 'smoky cherry' serisi ile bu sonbahara imzasını atıyor

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor