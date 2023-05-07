Gülben Ergen'den büyük başarı

Gülben Ergen'in son projesi En Güzel Misafir kısa sürede dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Hem dizide yayınlanması hem de sosyal medyada birçok paylaşımı üzerine Shazam Top 200 Türkiye listesine 9 numaradan giriş yaptı.



Yükselişini sürdürürken, en çok aranan şarkılar arasında En Güzel Misafir şarkısıyla yer alan Gülben Ergen, Top 200’de ilk 10’da tek kadın sanatçı olma özelliğini de taşıyor.

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