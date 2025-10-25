  • Video Galeri Foto Galeri
Gülben Ergen Dallas konseri öncesinde 'Dallas' dizisinin setini ziyaret etti

Gülben Ergen Dallas konseri öncesinde 'Dallas' dizisinin setini ziyaret etti. İşte detaylar...

Gülben Ergen, Amerika’da yaşayan Türk vatandaşları için vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konserlerinin ilk durağında Dallas sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Konser öncesi, 1978’de beş bölümlük mini dizi olarak başlayıp tam 13 sezon süren efsane yapım “Dallas”ın setini de ziyaret eden Ergen, hem nostaljik bir yolculuk yaptı hem de Cumhuriyet coşkusunu Amerika’ya taşımaya başladı.

