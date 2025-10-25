Gülben Ergen, Amerika’da yaşayan Türk vatandaşları için vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel konserlerinin ilk durağında Dallas sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Konser öncesi, 1978’de beş bölümlük mini dizi olarak başlayıp tam 13 sezon süren efsane yapım “Dallas”ın setini de ziyaret eden Ergen, hem nostaljik bir yolculuk yaptı hem de Cumhuriyet coşkusunu Amerika’ya taşımaya başladı.

