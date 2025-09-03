 Gonca Vuslateri yeni yaşını sarı saçlarıyla kutladı

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla birlikte BiDaha adlı mekânda kutladı.

Geceye ilk kez sarı saçlarıyla katılan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarıyla ilgili sorulara, “İçimden geldi, denedim. Şu an mutluyum, böyle devam ederim” yanıtını verdi.

Son dönemde dizideki dans performansıyla sosyal medyada gündem olan Vuslateri, kutlamada Mustafa Üstündağ ile yaptığı dansla da ilgi odağı oldu. Sezonun yoğunluğu nedeniyle uzun süredir görmediği sevdikleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten oyuncu, gecenin oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

Eşinden özel hediyeler aldığını dile getiren Vuslateri, en çok İzmir’deki yakın arkadaşının sürprizine güldüğünü belirterek, “‘En çok ben seviyorum’ diyerek çelenk yollamış” sözleriyle kutlamadaki eğlenceli anları paylaştı. Doğum günü sonrası programını da anlatan Vuslateri, “Mardin’de bir arkadaşımın düğününe katılacağım. Oradan Diyarbakır ve Siirt’e geçeceğim. 10 gün boyunca o taraflarda olacağım” dedi. Yeni projelerine de değinen oyuncu, yeni yıldan sonra ekranlara dönmeyi planladığını söyleyerek, “Şimdilik birkaç dijital proje ve film üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

