 Gonca Vuslateri’den Diyarbakır’da Narin Güran’a ziyaret

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Doğu’ya yaptığı seyahatte Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti.

Vuslateri ziyarette yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

“Narin kaybolduğunda Asya neredeyse yeni doğmuştu. Ben çocuğumu emzirirken Narin’e çok ağladım. Sütümün kesilecek diye gözlerimi kapayamadım o olaya.

Bugün o mezarlığa gittiğimizde ailesi oradaydı. Duamızı ettik, baş sağlığı diledik. Eşim bir kız babası olarak gözyaşlarını tutamadı. Bol bol dua ettik. Olan küçücük bir kıza oldu. Ülkenin hafızasından çıkmayacak bir olaydı.”

DİYARBAKIR UZUN YILLAR SONRA HAK ETTİĞİ HUZURA KAVUŞMUŞ
Sanatçı, seyahati sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya’yı da ziyaret etti. Buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vuslateri, “Ali Gaffar Okkan’ın akrabası olduğumuz için bu ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Fatih Kaya ile tanışmak bizi çok sevindirdi. Diyarbakır’da uzun yıllar sonra havasının ve manzarasının hak ettiği huzuru görmek çok etkileyiciydi.” dedi.

