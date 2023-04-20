Göksel'den anlamlı konser

Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde anlamlı bir amaç için binlerce seveniyle buluştu. Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştirildi.



COŞKU DOLU, RENKLİ KONSER



Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle müzik dünyasına yön veren Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahnede yıllardır kendisine eşlik eden ekibiyle Harbiye konserinin açılışını lazer ışıkları altında ‘Hiç Yok’ şarkısıyla yapan Göksel ‘Sabır’, ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Aşkın Yalanmış’, ‘Yalnız Kuş’, ‘Uzaktan’ gibi en sevilen hitlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden ‘Gözleri Aşka Gülen’, ‘Gündüzüm Seninle’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Senden Başka’, ‘Dudaklarında Arzu’ gibi şarkıları da kendine has vokaliyle yorumladı.

‘İlk defa Bir bahar mevsiminde Harbiye’de çok kıymetli bir amaç için sahnedeyim’ açıklamasını yapan Göksel, ilk andan itibaren dinamiği yüksek konserinde seyircisine ‘bana enerjinizi gönderin’ dedi.





Göksel, konserin ikinci yarısında hayranlarından birini, hit şarkılarından Depresyon’dayım’ı söylemek için sahneye davet etti ve eğlenceli dansıyla seyircileri mest etti.



2023 yılında Türkiye'nin birçok yerinde aralıksız konserler veren, üretimlerini de belli sürelerde sevenleriyle paylaşan Göksel, Harbiye konserlerinin içinde 19 Nisan'ın kariyeri boyunca verdiği en anlamlı konserlerden biri olduğunu her seferinde dile getirdi.





Enerjisi, dinamizmi, şarkıları ve yorum farkıyla yıllarıdır güçlü kadın şarkıcıların başında gelen Göksel, konserin ilk yarısında Özlem Kaya imzalı sırtı açık etekleri püsküllü gümüş taşlı, ikinci yarıda Özgür Masur imzalı altın rengi olmak üzere iki elbise giydi.



Harbiye konserinde Göksel’i, Atiye, Özgür Masur, Norm Ender, Akasya Aslıtürkmen gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.