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Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

Yaz boyunca yoğun bir konser ve yayın trafigi yaşayan Göksel, Ege tatilinde paylaştığı fotoğraflarla nefesleri kesti.

Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

51 yaşında olan Göksel, kendi sosyal medya hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

İlerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

Fotoğraflar dakikalar içinde binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

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