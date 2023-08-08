Ünlü şarkıcı Göksel'den tatil pozları

51 yaşında olan Göksel, kendi sosyal medya hesabından, mavi mayolu fotoğraflarını 'Yaz, dondurma, kedi ve ben' notuyla paylaştı.

İlerleyen yaşına rağmen oldukça fit bir görüntüye sahip olan Göksel, az ve dengeli beslenmenin yanında her gün düzenli olarak yaptığı spor sayesinde bu görüntüye sahip olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar dakikalar içinde binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

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