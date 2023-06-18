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Göksel'den büyük başarı

Ünlü şarkıcı Göksel, Kalayım ile dijital müzik mağazaları yayımlanan listelerin tepesine yerleşti. İşte detaylar...

Göksel'den büyük başarı

Göksel, en taze ve yeni teklisi Burda Kalayım ile dijital müzik mağazaları yayımlanan listelerin tepesine yerleşti. Göksel yıllar içinde kendisine kurduğu dev dinleyici kitlesinden yine tam not aldı.

 Göksel'den büyük başarı

Uzun bir yoldan gelip kendi kariyerini inşa eden Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı Burda Kalayım ile yaza çarpıcı bir giriş yaptı. Burda Kalayım sanatçının kurduğu müzik şirketi Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla tüm dijital platformlarda yayında.

Göksel'den büyük başarı

Sözü ve müziği Göksel'e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.

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