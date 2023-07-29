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Göksel Feshane’de büyüledi

Türk pop müziğinin en önemli yorumcu ve kadın şarkı yazarlarından Göksel, 28 Temmuz Cuma akşamı İstanbul’un yeni mekanı Artİstanbul Feshane’de hayranları ile buluştu.

Göksel Feshane’de büyüledi

Yaz başından beri yoğun bir konser programı içinde olan Göksel, enerjisi ve şarkıları ile yine büyük ilgiyle karşılanan bir performansa imzasını attı. Bir yandan da şarkı üretimlerine devam eden Göksel, yayımlanan teklilerle müzik listelerinin de zirvesine yerleşti. 

Göksel Feshane’de büyüledi

Her konserinde şarkıları ve sesiyle bambaşka bir atmosfer yaratan, görselliğin yanında enerjisiyle de izleyenleri kendine hayran bırakan Göksel, Feshane konserine yeni hitlerinden Burda Kalayım’la başladı. 

Güzelliğiyle de göz kamaştıran Göksel, 10 bin kişinin hınca hınç doldurduğu Feshane’de 2 saate yakın muhteşem bir performans sergiledi. 

Göksel Feshane’de büyüledi

MAVİ BONCUK GÖKSEL 

Özlem Kaya imzalı mavi pullu bir elbise giyen Göksel, unutulmaz Türk müziği şarkılarından Mavi Boncuk’u soylerken ‘Bu gecenin mavi boncuğu olmak istiyorum, hepinize uğurlar getirmek istiyorum’ dedi. 

Seyircisi ile sıcak diyaloglar kuran, dans eden, sevilen şarkılarının haricinde geçmişten günümüze köprü kurduğu renkli repertuvarıyla büyük coşku yaşanmasını sağladı.

 

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