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Göksel'den anlamlı konser

Ünlü şarkıcı Göksel, anlamlı bir konsere imza atacak. Şarkıcı, 19 Nisan'da tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konserde sahne alacak.

Göksel'den anlamlı konser

Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Göksel'den anlamlı konser

Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle müzik dünyasına yön veren şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirmeye geliyor.

Göksel'den anlamlı konser
2023 yılında Türkiye'nin birçok yerinde aralıksız konserler veren, üretimlerini de belli sürelerde sevenleriyle paylaşan Göksel, her yıl verdiği Harbiye konserlerinin içinde 19 Nisan'ın kariyeri boyunca vereceği en anlamlı konserlerden biri olacağını söyledi.

Göksel'den anlamlı konser Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştiriliyor.

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