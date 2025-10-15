  • Video Galeri Foto Galeri
Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  

Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor! İşte detaylar...

Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  

Kariyerinin altın çağını yaşayan Türk pop müziğinin güçlü ismi Gökhan Türkmen, hem sahne performansları hem de üretkenliği ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

 Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  


Yaz boyunca yurt içi ve yurt dışında verdiği tamamı sold out konserlerle büyük ilgi gören Türkmen, şimdi de Avrupa turnesine hazırlanıyor.

 Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  

Avrupa turnesi 16 Ekim'de Berlin'de başlayacak ve 26 Ekim'de Rotterdam'da son bulacak. Arka arkaya gerçekleşecek 7 konserlik bu özel seride, Gökhan Türkmen ve ekibi müzikseverlere hem işitsel hem de görsel anlamda unutulmaz bir şölen sunacak.

 Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  

Sahne üzerinde enerjisi, repertuvarındaki hitleri ve güçlü yorumuyla dinleyicilerine eşsiz bir deneyim yaşatan Türkmen, konserlerin yanı sıra yeni şarkılarını da peş peşe yayınlamayı sürdürecek.

