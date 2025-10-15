 Gökhan Türkmen Avrupa turnesine çıkıyor!  

Kariyerinin altın çağını yaşayan Türk pop müziğinin güçlü ismi Gökhan Türkmen, hem sahne performansları hem de üretkenliği ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.



Yaz boyunca yurt içi ve yurt dışında verdiği tamamı sold out konserlerle büyük ilgi gören Türkmen, şimdi de Avrupa turnesine hazırlanıyor.

Avrupa turnesi 16 Ekim’de Berlin’de başlayacak ve 26 Ekim’de Rotterdam’da son bulacak. Arka arkaya gerçekleşecek 7 konserlik bu özel seride, Gökhan Türkmen ve ekibi müzikseverlere hem işitsel hem de görsel anlamda unutulmaz bir şölen sunacak.

Sahne üzerinde enerjisi, repertuvarındaki hitleri ve güçlü yorumuyla dinleyicilerine eşsiz bir deneyim yaşatan Türkmen, konserlerin yanı sıra yeni şarkılarını da peş peşe yayınlamayı sürdürecek.

