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Gökhan Türkmen An Epic Symphony ile Harbiye’de

Her yıl olduğu gibi bu yıl da müziğin yıldız isimlerini müzikseverlerle buluşturan Istanbul Night Flight konser serisinin onuncu sezonunda Gökhan Türkmen  An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun sahnesinde.

Gökhan Türkmen An Epic Symphony ile Harbiye’de

Events Across Turkey’in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight, yine dünya starlarını ağırlıyor. Bu yıl 10.kez düzenlenen konser serisinde müzikseverler eşi benzeri olmayan konser deneyimi yaşayacak.

Events Across Turkey’in, Istanbul Night Flight konser serisi kapsamında An Epic Symphony ile gerçekleştirdiği ve bir kült haline gelen Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleşen konserlerde An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz anlar yaşatacak.

Events Across Turkey'in organizasyonunda gerçekleşen Istanbul Night Flight, sezonun ilk konseri ile dinleyenleri müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Bugüne kadar öncü isimlere ev sahipliği yapan etkinlikte, Gökhan Türkmen 9 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun sahnesinde ilk kez ağırlayacak.  Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir sanatçıya eşlik edecek.

Gökhan Türkmen An Epic Symphony ile Harbiye’de

Duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın hem tekli hem de çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen, ilki Ankara Cso'da gerçekleşen ve biletleri çok önceden tükenen senfoni konserinin ikincisi için Harbiye'de buluşmak için gün sayıyor. 

Ustalık döneminin en parlak zamanlarını yaşayan Türkmen, kendi besteleriyle varlığını korumayı başardığı diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Elini değdiği her işte büyük başarılar elde eden Gökhan Türkmen, çarpıcı sahnesi ve coşkusu ile seyircisinden her konserinden sonra övgü dolu yorumlar aldı.

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