Gökhan Türkmen An Epic Symphony ile Harbiye’de Her yıl olduğu gibi bu yıl da müziğin yıldız isimlerini müzikseverlerle buluşturan Istanbul Night Flight konser serisinin onuncu sezonunda Gökhan Türkmen An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nun sahnesinde.