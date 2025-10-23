 Gökhan Özoğuz: Babamı kaybettikten sonra fobiler gelişmeye başladı

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, NTV'de Empati programında ünlü konuklarıyla her hafta farklı yaşam öykülerine dokunuyor.

Konuklarından bu hikayelere Empati kurarak yaklaşmalarını isteyen Taylan, tarihe geçen insan hikayeleri ve yaşanan duygular üzerinden derin sohbetler gerçekleştiriyor. Konukların kendi hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazandığı bu yolculuk, izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor.



Yapımcılığını BBO YAPIM, Şafak Bakkalbaşıoğlu & Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati, yeni bölümünde müzisyen Gökhan Özoğuz'u konuk etti. Gökhan Özoğuz, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını, aldığı terapiyi ve ikizi Hakan Özoğuz'un hastalığı için ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'la konuştu.

BABASININ KAYBINDAN SONRA TERAPİ ALDI!

Sevilen müzisyen Gökhan Özoğuz, babasının vefatından sonra yaşadıklarını anlattı: "Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım, babamın rahatsızlığı başladı; vefat etti; benim dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum ben. Çok fazla her şeye dikkat etmeye başladım. Baba bizim için her şeyin temeliydi, o sabiteyi kaybedince, -bir dakika bir yere basayım ben diyorsun. Beni çok değiştirdi. Kendimle ilgili çok farklı şeyler fark ettim.

Fobiler gelişmeye başladı... Zihnimde ailenin bütün yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da bende ciddi kaygı bozuklukları, panik atak dönemleri, fobiler gerçekleştirdi. Çok işe yarayan bir teknikle, EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Çok iyi geldi bana. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana. Kaygıları cevaplandırmaya başlıyorsun"



BABAM ÖLDÜKTEN SONRA 7 SENE AĞLADIM

Gökhan Özoğuz tüm samimiyetiyle babasının ardından geçen acı yılları şu cümlelerle anlattı: "Vefat etmeden 1-2 gece önce biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz sen rahat ol dedim. Sarıldım. yanında yattım biraz. En son oydu. Ağlayamadım, sonra 7 sene boyunca ağladım... 6-7 ay gözyaşı dökemedim"



İKİZİ HAKAN'IN HASTALIK SÜRECİNİ DE İLK KEZ ANLATTI

Gökhan Özoğuz, ikizi Hakan'ın lenf kanseri hastalığı için de ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'a içini açtı: "Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok sevdiğimiz bir abimiz vardı, "süreci sahiplenmeyin, olacak olan en güzel şekilde olacaktır. Bu süreç akacak gidecek, onun içine girmeyin, içine çeker seni, bunun gelip geçici bir rüzgar olduğunu düşünün" dedi. O kadar kolay geçti ki... Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz, ikiz olmamıza rağmen..." diye cümlelerine başlayan Özoğuz, süreci ilk kez anlattı

ATHENA GÖKHAN'IN KIZI SELİN DE EMPATİ'DE

Empati çekimleri sırasında babasıyla stüdyoda olan Selin Özoğuz'u Ahmet Mümtaz Taylan, yanına çağırdı ve ortaya çok tatlı dakikalar çıktı. Selin Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan'ın babasıyla ilgili sorularına yanıt verdi. Taylan'ın "Baban babalıktan sınıfı geçer mi kalır mı?" diyerek sorduğu esprili sorusuna ise "geçer" yanıtı verdi.

