Gökhan Özen sevgilisinin ismini açıkladı. İşte detaylar...

Gökhan Özen, aşkını Instagram'dan ilan etmişti.

Şarkıcı, sevgilisinin ismini açıklamayınca gündem olmuştu.

Özen, sevgilisinin isminin Naz olduğunu söyledi.

Şarkıcı, "Spekülasyona gerek yok ben açıklayayım sizlerle paylaşmıştım bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş. Bu da normal ve anlayışla karşılıyorum kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız benden duyun ismi Naz Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere... Yabancı da değil sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim" dedi.

