Gökhan Özber hayatını kaybetti

İnşaat yüksek mühendisi ve ProPlan Proje Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu Gökhan Özber, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1967 yılında İTÜ’den mezun olan ve TAV’ın kurucu genel müdürlüğünü üstlenen Özber, Türk inşaat sektörüne önemli katkılar sağlamıştı.

Ökber'in cenaazesi, 25 Ağustos Pazartesi günü öğle namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

