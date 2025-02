Gökhan Esen'den Ateş Düştüğü Yeri Yakar

Gökhan Esen ikinci profesyonel çalışmasında müzikseverlerle "Ateş Düştüğü Yeri Yakar" ın cover' çalışmasıyla buluşuyor. Müzik eğitimini Amerika'daki UALR'da (University of Arkansas at Little Rock Music School) tamamlayan Gökhan Esen, Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de müzik çalışmalarına devam ediyor. Usta müzisyen Gökhan Esen, Türkan Şoray için yazılan "Bir Film Gibi" şarkısının ardından, ikinci profesyonel şarkı çalışması "Ateş Düştüğü Yeri Yakar"ın cover çalışmasıyla 31 Ocak'ta müzikseverlerle buluştu.

Gökhan Esen'in, ikinci profesyonel çalışması "Ateş Düştüğü Yeri Yakar"ın sözü müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait, eser Gökhan Esen'in kendi düzenlemesiyle pop-rock formunda yeniden yorumlandı. Ateş Düştüğü Yeri Yakar'da Gökhan Esen'e bas gitarda Emre Türkmen, elektrik ve akustik gitarlarda Aytek Can eşlik ederken, İstanbul Strings de yaylılarla eşlik etti. Şarkının kayıtları Stüdyo Gogo ve Stüdyo Maestro'da gerçekleştirildi, mix ve mastering de ise Candar Köker imzası var. Şarkının klip yönetmeni ise Serde Erdoğan.

Şarkıyı ilk olarak 1984 yılında Zerrin Özer seslendirmişti. Şarkı, Gökhan Esen'in kendi düzenlemesiyle pop-rock formunda yeniden yorumlandı.

Gökhan Esen, Ateş Düştüğü Yeri Yakar şarkısıyla müzikseverlerle 31 Ocak Cuma günü buluştu.

