 Gökhan Çınar'ın konuğu Yasemin Sakallıoğlu

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın yeni programı FÜG yayınlandı. Her hafta yeni konukların yer alacağı psikolojik bir oyun olan Füg’de her konuk Gökhan Çınar’la, hafızasını kaybettiği ve oraya nasıl geldiğini bilmediği yeni hayatını kendi cevaplarıyla tasarlıyor. İlk bölümün konuğu ise ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar sadece YouTube’da yayınlanan yeni bir programa başladı. Füg adını taşıyan psikolojik oyun formatındaki programda, her hafta yeni bir konuk, iki seçenekli sorulara cevap vererek yeni bir hayat deneyiminin seçimlerini yapıyor. Her konuğun sürekli zihinlerini ve duygularını yeni duruma adapte etmeye çalıştıkları bu oyunda verilen her yanıt, psikolojik dünyalarına ve mevcut hayatlarındaki geçmişlerine dair bilgiler veriyor.

Konuklar hiç bilmedikleri yeni bir gelecekte sorulara verdikleri cevaplarla adım adım ilerliyor. Uzay boşluğunda kaybolmak, Hindistan’da Buda olmak, Avrupa’da bir evsiz olarak yaşamak, Anadolu’nun bir köyünde çoban olmak gibi farklı deneyimler yaşayarak seçimler yapıyor. Oyunun sonunda Gökhan Çınar, konuklara yaptıkları tüm seçimler üzerinden psikolojik geribildirim veriyor ve düşünce süreçlerini, duygu durumlarını konuklarla diyalog halinde analiz ediyor. LED ekrandaki durumu anlatan görsel ve videolarla o anı da yaşayan konuklar kadar izleyenler de bu yolculuğun tanığı oluyor.

İLK KONUK YASEMİN SAKALLIOĞLU

Füg’ün ilk konuğu ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. Yasemin Sakallıoğlu’nun Paris metrosunda bir evsiz olmayı seçtiği Füg deneyiminde, kimi zaman kahkaha kimi zaman gözyaşları programa eşlik etti. Format içinde hafızasını kaybetmiş bir evsiz olan Sakallıoğlu’na Gökhan Çınar oyunun sonunda ‘içindeki çocuğu büyütebilmek’ ve ‘kendi ihtiyaçlarınla beklentiler arasında denge kurmak’la ilgili izleyenlere de ilham olan geri bildirimlerde bulundu.

