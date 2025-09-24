  • Video Galeri Foto Galeri
Gökhan Çınar ile Katarsis Gel Yeniden Başlayalım Londra’da gerçekleşti

Psikolog ve yazar Gökhan Çınar ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ adlı gösterisini Londra’da gerçekleştirdi. Çınar’ın “Dertleşip, içimizdeki çocuğu büyütüyoruz” dediği gösterisi izleyicisiyle buluştu.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar, ‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ deneyimini Londra'daki Conway Hall'da izleyicileriyle buluşturdu.

Gösteride, izleyenlerin kendi hayat hikayelerine bakarken, dans performansları ve video anlatımlarıyla benzersiz bir deneyim yaşandı. Gökhan Çınar’ın anlatımıyla çocukluk, ergenlik ve yetişkinliğe uzanan yolculuğa sanat, gösteri boyunca eşlik etti.

‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ gösterisi, Türkiye’de de 12 şehri kapsayan bir turneyle de son kez gerçekleşecek.

‘Katarsis: Gel Yeniden Başlayalım’ 11 Ekim Mersin, 12 Ekim Adana, 19 Ekim Bursa, 20 Ekim İzmir, 27 Ekim Antalya, 1 Kasım Ankara, 3 Kasım Konya, 1 Aralık Samsun, 2 Aralık Trabzon, 8 Aralık Diyarbakır, 9 Aralık Gaziantep ve 10 Aralık tarihinde Kahramanmaraş’ta sahnelenecek.

