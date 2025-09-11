 Gıda Fuarı'nın gözdesi Nata oldu

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı'nda Portekiz tatlısı Nata ile ilk kez tüketiciyle buluştu.



Bursa Kebap Evi Nata standında ziyaretçilere ikram edilen Nata, fuarın unutulmaz lezzetleri arasında yer aldı. Portekiz'de doğan ve tüm dünyada sevilerek tüketilen Nata tatlısının; Türkiye'nin önde gelen marketleri ile beraber tüm BKE restoranlarında satışa sunulduğunu söyleyen BKE Genel Müdürü Gökhan Durmaz, fuarda ürünün büyük ilgi gördüğünü belirtti.



Durmaz, 4 günlük fuar boyunca çok sayıda kişinin BKE standını ziyaret ettiğini ifade ederek; “AB ve çok sayıda Ortadoğu ülkesinden kurum temsilcisi, BKE mutfağını ziyaret etti ve ön görüşmeler yaptık, yeni bağlantılar için ilk adımlar atıldı. Nata tatlısı başta olmak üzere yeni şubeler açılması konusunda umut verici gelişmeler yaşandı.” dedi.



Türkiye genelinde dağıtım yapan ciddi toptancı firmaları ile görüşmelerin de gerçekleştiğini söyleyen Durmaz; “Fuar sonrasında Türkiye’de bayilik ağı ile büyüme anlamında önemli adımlar atacağız.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.