Geçtiğimiz sezon izleyiciden tam not alan Gelin Takımı'nın devam filmi Gelin Takımı 2’de macera ve eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı yapımın devam filmi Gelin Takımı 2'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Doğa Can Anafarta’nın yönettiği ve Ayşe Balıbey ile senaryosunu kaleme aldığı film, 24 Ekim’de vizyonda!

SKY Films ve TAFF Pictures’ın ortak yapımcılığıyla beyazperdeye taşınacak olan Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya yer aldığı serinin ikinci filmi Gelin Takımı 2'de seyirci yine bol maceralı ve eğlenceli bir yolculuğa tanık olacak.



Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, senaryosunu Anafarta ve Ayşe Balıbey’in kaleme aldığı Gelin Takımı 2’de bu kez kahramanlarımız, Şenel’in (Ayşenil Şamlıoğlu) sürpriz evlilik kararıyla kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulacak.



Ege’nin enerjisini ve kız neşesini beyazperdeye taşıyacak filmde, bol kahkahalı ve dostluk dolu anlar izleyiciyi bekliyor. “Gelin Takımı 2”, 24 Ekim’de sinemalarda!

