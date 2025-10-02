  • Video Galeri Foto Galeri
Gelin Takımı 2'nin fragmanı yayınlandı

Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz sezon izleyiciden tam not alan Gelin Takımı'nın devam filmi Gelin Takımı 2’de macera ve eğlence hız kesmeden devam ediyor.

 Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı yapımın devam filmi Gelin Takımı 2'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

 Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı

Doğa Can Anafarta’nın yönettiği ve Ayşe Balıbey ile senaryosunu kaleme aldığı film, 24 Ekim’de vizyonda!

 Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı

SKY Films ve TAFF Pictures’ın ortak yapımcılığıyla beyazperdeye taşınacak olan Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı.

 Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya yer aldığı serinin ikinci filmi Gelin Takımı 2'de seyirci yine bol maceralı ve eğlenceli bir yolculuğa tanık olacak.

Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, senaryosunu Anafarta ve Ayşe Balıbey’in kaleme aldığı Gelin Takımı 2’de bu kez kahramanlarımız, Şenel’in (Ayşenil Şamlıoğlu) sürpriz evlilik kararıyla kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulacak.

Gelin Takımı 2’nin fragmanı yayınlandı
Ege’nin enerjisini ve kız neşesini beyazperdeye taşıyacak filmde, bol kahkahalı ve dostluk dolu anlar izleyiciyi bekliyor. “Gelin Takımı 2”, 24 Ekim’de sinemalarda!

 

