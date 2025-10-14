  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Federal Coffee Company arasında imzalanan örnek iş birliği, gastronomi eğitiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

15 Ekim itibarıyla öğrenciler, Federal Kepez mutfağında kendi menülerini hazırlayıp satışa sunacaklar. Bu proje sayesinde genç şef adayları hem gerçek bir restoran ortamında deneyim kazanacak hem de kendi emeklerinin karşılığını alacaklar.


Federal Coffee Company CEO’su Ömer Özgel: “Çanakkale’de yetişen gençlerin özgüven kazandığı, kendini ifade edebildiği bir alan oluşturmak istiyoruz. Federal mutfağı artık hem bir öğrenme hem de üretim sahası.

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!
Bu proje iki gelir modeliyle ilerliyor:
1. Aktif Gelir: Öğrenciler günlük olarak kendi menülerini satarak asgari ücretin 1.5 katına kadar gelir elde edecek.

2. Pasif Gelir: Federal menüsüne eklenen öğrenci tariflerinden düzenli kârın %25’i ilgili öğrenciye aktarılacak. Bu çalışma, Doç. Dr. Müesser Korkmaz ve Federal CEO’su Ömer Özgel tarafından yürütülüyor. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’nun desteğiyle tamamlanan bu protokol, üniversite–sektör iş birliğinde örnek bir adım oldu. Federal ve ÇOMÜ, bu projeyle tüm işletmelere aynı çağrıyı yapıyor: Gençleri destekleyin, geleceği birlikte inşa edelim.


15 Ekim – Federal Kepez Şubesi #FederalCoffeeCompany #ÇOMÜ #Gastronomi #GençŞefler #FederalKepez #Çanakkale #GastronomiEğitimi #FederalileGelecek #MutfaktaGelecekVar #ÇanakkaleYemekKültürü

Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı
  Gündem

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!
  Magazin

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!
  Hayatın İçinden

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!

Emrah sahnelere dönüyor
  Magazin

Emrah sahnelere dönüyor

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı
  Magazin

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor
  Magazin

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor