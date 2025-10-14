Geleceğin en iyi şefleri ÇOMÜ’de yetişiyor!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Federal Coffee Company arasında imzalanan örnek iş birliği, gastronomi eğitiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

15 Ekim itibarıyla öğrenciler, Federal Kepez mutfağında kendi menülerini hazırlayıp satışa sunacaklar. Bu proje sayesinde genç şef adayları hem gerçek bir restoran ortamında deneyim kazanacak hem de kendi emeklerinin karşılığını alacaklar.



Federal Coffee Company CEO’su Ömer Özgel: “Çanakkale’de yetişen gençlerin özgüven kazandığı, kendini ifade edebildiği bir alan oluşturmak istiyoruz. Federal mutfağı artık hem bir öğrenme hem de üretim sahası.



Bu proje iki gelir modeliyle ilerliyor:

1. Aktif Gelir: Öğrenciler günlük olarak kendi menülerini satarak asgari ücretin 1.5 katına kadar gelir elde edecek.

2. Pasif Gelir: Federal menüsüne eklenen öğrenci tariflerinden düzenli kârın %25’i ilgili öğrenciye aktarılacak. Bu çalışma, Doç. Dr. Müesser Korkmaz ve Federal CEO’su Ömer Özgel tarafından yürütülüyor. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu’nun desteğiyle tamamlanan bu protokol, üniversite–sektör iş birliğinde örnek bir adım oldu. Federal ve ÇOMÜ, bu projeyle tüm işletmelere aynı çağrıyı yapıyor: Gençleri destekleyin, geleceği birlikte inşa edelim.



