Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme

Sunucu ve model Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı. Model, sekiz yıl sonra arkadağı aşkı bulmuştu.



Şıkel, avukat Nail Gönenli ile aşkını ilan etmişti. Yaklaşık altı ay birlikte olan çift, geçtiğimiz ay ayrılmıştı.



Gönenli, sevgilisiyle barıştığını Instagram'dan duyurdu.



Şıkel'e sarıldığı anı yayınlayan avukat, "Söylenecekler yazıldı" diye yazdı.

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