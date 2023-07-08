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Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme

Ünlü model Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin ayrılığı kısa sürdü. İşte haberin detayları...

Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme

Sunucu ve model Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı. Model, sekiz yıl sonra arkadağı aşkı bulmuştu.

Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme
Şıkel, avukat Nail Gönenli ile aşkını ilan etmişti. Yaklaşık altı ay birlikte olan çift, geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme
Gönenli, sevgilisiyle barıştığını Instagram'dan duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkisinde flaş gelişme
Şıkel'e sarıldığı anı yayınlayan avukat, "Söylenecekler yazıldı" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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