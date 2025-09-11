  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Son yılların en beğenilen ve ses getiren dizi projelerinden Gassal dizisindeki Çetin karakteri ile büyük beğeni toplayan dizi ve tiyatro oyuncusu Safa Tabur, ilk şarkısıyla müzik sektörüne adım atıyor.

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
MYD Müzik Film Yapım etiketiyle yayınlanan Bal Olsun isimli duygusal şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Safa Tabur, ilk kez bir şarkı çıkarmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

 Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Gassal dizisinin yanı sıra Kız Babası dizisindeki Mirsat karakteri ile de hafızalarda yer edinen Tabur, yeni şarkısıyla sanat yolculuğunu bambaşka bir boyuta taşıyor.

 Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Sözleriyle kırgınlık, pişmanlık ve sevgi arasındaki ince çizgiyi anlatan "Bal Olsun" isimli şarkının aranjörlüğünü Uygar Çataltaş üstlenirken, şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Önder Kul yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra müzik sahnesine adım atan Tabur, şarkısıyla hayranlarını duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş
  Hayatın İçinden

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş

Sabancı 100 yaşında!
  Cemiyet

Sabancı 100 yaşında!

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler
  Magazin

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi
  Magazin

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi

Midilli'de barış buluşması
  Magazin

Midilli'de barış buluşması