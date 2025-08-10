  • Video Galeri Foto Galeri
Funda Arar'dan Barbie itirafı!

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Chamada Girne Hotel'de sahne aldı.

Pembe mini elbisesiyle çok şık görünen Arar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Biletli konser turnesine devam eden Arar, "Sezon çok yoğun geçiyor. Datça ve Marmaris konserlerinden buraya geldik. Türkiye'nin dört bir yanına koşturacağız. Gaziantep, Mersin, Ankara ve Samsun konserleri şimdi aklıma gelenler." dedi.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ!
Yeni şarkısının müjdesini veren Arar, "Çok severek seslendirdim. Aşk ve ayrılık acısı içeriyor." dedi.

EŞİM BENDEN DAHA ROMANTİK
"Romantik biri misiniz? Eşinize sürprizler yapar mısınız?" sorusuna Arar, "Koç burcu olarak pek romantik sayılmam. Spontane şekilde aklıma gelirse yaparım. Kıskançlık ve romantizm gibi şeyler bende pek yok. Eşim benden daha romantik." dedi. Son olarak basın mensuplarının "Bugün Barbie gibisiniz..." yorumuna, "Herkes Barbie oldu, ben olmayayım." cevabını veren Arar, "O zaman size "Harbi" diyelim." yorumuna, "Bak bu çok güzel oldu işte." dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

