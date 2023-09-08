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Fulya Gündoğdu Avrupa'daki ilk mağazasını Londra'da açtı

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Fulya Gündoğdu, kurucusu olduğu markası Fiolas’ın ilk yurtdışı mağazası için Avrupa'nın en büyük AVM’si olan Westfield London’ı tercih etti.

Fulya Gündoğdu Avrupa'daki ilk mağazasını Londra'da açtı

Dünya markası olma hedefi doğrultusunda ilerleyen Fulya Gündoğdu, sunduğu doğal ve vegan içeriklere sahip ürünlerini Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezinde açtığı mağazasında satışa sundu.

Fulya Gündoğdu Avrupa'daki ilk mağazasını Londra'da açtı


Yurt dışındaki mağaza yatırımlarımız devam edecek

Türk markası olarak Avrupa'nın en büyük AVM’sinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Fulya Gündoğdu, 2017 yılında kurulan Fiolas markasıyla ilgili “Türkiye’de mağaza sayımızı her geçen gün artırarak daha çok kişiye doğal ve organik bir yaşam sunmaya devam ediyoruz. Londra’dan sonra, Dubai, Katar ve Amerika gibi güçlü noktalarda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacağız” dedi.

Fulya Gündoğdu Avrupa'daki ilk mağazasını Londra'da açtı

İmza ve kurumsal kokulandırmada Türkiye’de önemli bir konuma sahip olan Fiolas, her geçen gün ürün gamını geliştirdi. Holistik cilt bakım ürünleri, parfüm ve ev tekstili ile yaşama ve güzelliğe bütünsel yaklaşmaya devam ediyor.

Fulya Gündoğdu Avrupa'daki ilk mağazasını Londra'da açtı

Westfield London Alışveriş Merkezinde açılan Fiolas Londra mağazasında; ev, yaşam ve holistik güzelliğe dair ürünler yer alıyor.

 

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