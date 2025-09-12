 Fiolas, Hena Winter Wonderland 'smoky cherry' serisi ile bu sonbahara imzasını atıyor

Fiolas, Hena Winter Wonderland “Smoky Cherry” serisiyle sonbaharın ruhunu yeniden yorumluyor. Mevsimin değişen renkleri ve serin havasından ilham alan koleksiyon; Eau de Parfum, Vücut & Saç Misti ve Vücut & Saç Yağı ile sonbahara özel bir bakım deneyimi sunuyor. Her ürün, Hena Winter Wonderland Smoky Cherry’nin karakterini farklı bir formda yansıtarak sezonun romantik havasını günlük yaşama taşıyor.

Büyüleyici Bir Koku Yolculuğu

Fiolas’ın Winterwonderland Smoky Cherry serisi, üç farklı ürünüyle cilt ve duyular için bütünsel bir deneyim yaratıyor. Eau de Parfum, kalıcı ve zarif dokusuyla özel anları tamamlıyor. Vücut & Saç Misti, hafif yapısıyla gün boyunca tazelik arayanların tercihi olurken; Vücut & Saç Yağı cilde besleyici bir dokunuş katıyor.

Koleksiyonun koku yolculuğu, kirazın tatlı canlılığı ve yaban mersininin ferah etkisiyle başlıyor. Bergamotun ince keskinliği bu açılışa tazelik katarken, heliotropun pudramsı cazibesi ve miskin dumanlı tınıları kokuyu derinleştiriyor. Vetiverin odunsu karakteri ve gülün zarif varlığı, alt notalarda miskin sıcaklığı, tonka fasulyesinin tatlılığı ve vanilyanın yumuşaklığıyla birleşerek unutulmaz bir imza bırakıyor.

Sonbaharın Sofistike Dokunuşu

Fiolas, Hena Winter Wonderland “Smoky Cherry” serisiyle sadece bir koku değil, aynı zamanda sonbaharın dinginliğini ve romantizmini günlük yaşamın parçası haline getiriyor. Gün boyu yanınızda taşıyabileceğiniz mist, cildi besleyen bakım yağı ve sofistike imza parfüm ile bu koleksiyon, sezona eşlik eden büyüleyici bir ritüel sunuyor. Hena Winter Wonderland Smoky Cherry koleksiyonunu Mandarin Oriental Bosphorus, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark’taki Fiolas mağazalarında keşfedebilir veya fiolas.com üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Fiyat:

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Saç ve Vücut Yağı 100 ML - 1.500 TL

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Saç ve Vücut Mı̇stı̇ 100 ML - 1.500 TL

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Parfüm 50 MlL - 3.100 TL

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.