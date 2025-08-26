 Fatih Ürek sezonun şarkısını açıkladı! O isim söylemesi dikkat çekti!  

Fatih Ürek, yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran'da konser verdi.



Mekanın dolu olmasına şarkıcı, "Çok tutuluyorum. Sağolsunlar beni seviyorlar. Ben de seviyorum. Klasikleştim. Eğlence sektöründe eğlenen ve eğlendiren insan olarak anılıyorum, herhalde ondandır" dedi. Bodrum'daki fiyatlar için Ürek, "Ben fazla gezmedim. Şikayetler bana da geldi. Arkadaşlarım aradı dört kişi bir yere gitmiş, 140 bin TL hesap ödemişler. Çok tuhaf. Bodrum'a gelmeden yurt dışındaydım, hem de yüksek kesimin gittiği davetteydim, inanılmaz ucuz ve inanılmaz servisti. Uygun fiyatlardı. Bizim ülkemizde sadece bu sektörde değil her şeyde dengesizlik var. Normal değil" ifadelerini konuştu. 2 bin 500 TL'lik lahmacun ve 5 bin TL'lik hamburgerin konuşulmasına Ürek, "Asla vermem para. Lahmacunu kendim evde yaparım. Dışarıda 2 bin 500 TL lahmacun olmaması gerekiyor. Bunun maliyeti ne kadar? İşletmecilerin göz önüde bulundurması lazım. Benim de kafe ve restoranım var, fiyatları uygun tutuyoruz çok da dolu" açıklamasını yaptı.

Sezonu değerlendiren Ürek, "Bu sezon Bodrum zayıftı. Mekan ve sahne konusunda kısıtlı gitti. Bu çok iyi değil. İyi geçmedi. Ekonomik şartlardan dolayı... İnşallah düzelir" dedi.

TARTIŞMASIZ 'YERİNDE DUR' BİR NUMARA'

Şarkıcı, "Bu senenin hiti hangisiydi?" sorusuna, "Demet Akalın ve Sefo, tartışmasız 'Yerinde Dur' bir numara... Benim şarkım 'Hadi Hadi'yi geçmiştir. Nispeten Ebru Gündeş ile Norm Ender şarkısı... Yılın bombası Demet Akalın ile Sefo ama" yanıtını verdi. Rapçilerin rüşvetle listelerde birinci sıraya çıktığı iddialarına Ürek, "Burada Rekabet Kurulu çözecektir. Bir şeyler çözülmesi lazım. Hiçbir şey çözümeyip ortada kalıyoruz. Olan millet ve bize oluyor. Gerçeklik payı varsa çözülsün" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, "Bazı isimlerin 30-40 milyon dinlemesi eleştirildi. Bot basıldığı söyleniyor" sözlerine, "Onlar var. Onu yaptıklarını biliyorum. Çok ilgili değilim en azından yapımcı ve müzik adamı söylüyor. Olmaz, yapmayın. Her şey yolunda gitsin" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.