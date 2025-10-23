  • Video Galeri Foto Galeri
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi

Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

