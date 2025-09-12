Ezgi Ayçe'den Ajda Pekkan itirafı!

Ezgi Ayçe ve adını yurt dışında duyuran ünlü modacımız Halil Ülgü Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yıllardır Ajda Pekkan'ın vokalistliğini ve kendi sahnelerini yapan Ayçe, "Son yedi yılımı Ajda Hanım'la keyifle geçirdim. Bu yıl solo çalışmalara yönelme vakti. Yeni sahneler ve single'lar yolda ve yeni bir albüm geliyor. Uzun süredir dinlemeye özlediğimiz şarkıları benden duyacaksınız" dedi. Pekkan'la ilgili konuşan Ayçe, "Bir idol, ikon ve okul. Ondan çok şey öğrendim. Mükemmeliyetçi biri. Süperstar. Her şeyiyle bana katkısı çok oldu" diye konuştu.

ÇOK ŞAŞIRDILAR

Cardi B ile çalışan Ülgü, "Sosyal medyada güzel mesajlar alıyordum. Stylisti ekledi beni... Bana, 'Paris Fashion Week için Cardi B için kıyafet istiyorum' dedi. Bana ölçüler geldi ve altı günde istediği elbiseyi revize ederek verdim. Çok şaşırdılar, 'Bu elbise kusursuz altı günde nasıl adapte ettiniz' dediler. Yeni tasarımlarımız olacak, sürpriz diyelim. En son Los Angeles'tan ünlü bir stylist ekledi ve elbise istedi" açıklamasını yaptı. Sahnede kıyafetlerinin çok tartışılmasına Ülgü, "Sahne şov işi... Sanatçı ne giyeceğine kendi karar verir. Sanatçının giydiği şarkı ve kıyafet kimseye ilgilendirmez, saygı duymak lazım. Tabii toplumsal değerler var, bunu güzelce dengelediğimiz zaman bence çok büyük sorunlar yaşamayız" açıklamasını yaptı. Meslektaşlarının sahne kıyafetleriyle ilgili Ayçe, "Sahne şovu kendi içinde çok orjinal bir durumdur. Sahnede giydiğimizi normal hayatta giyemeyiz. Sanatçı ne giyeceğine karar vermekte her zaman özgürdür, tabi ki saygı sınırları içerisinde" şeklinde konuştu

