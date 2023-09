Ex Nihilo, yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Niş parfüm markası EX NIHILO’nun Türkiye distribütörü NeoBloom, EX NIHILO’nun 10 yıl önce yolculuğunun başladığı Place Vendôme’dan ilham alarak yarattığı BLUE TALISMAN’ı özel bir yemekle tanıttı. NeoBloom Kurucu Ortakları Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan ev sahipliğinde, EX NIHILO kurucularından Sylvie Loday’in katılımıyla, Arkestra’da düzenlenen yemekte, parfümün üretim ve nota yolculuğu davetlilerle paylaşıldı.

Parfümör Jordi Fernandez’in EX NIHILO felsefesinin bir sembolü olarak tasarladığı BLUE TALISMAN’ın üst notalarında bergamot, zencefil, mandalina ve armut yer alıyor. Orta notalarında Georgywood ve portakal çiçeği ve alt notalarında da Akigalawood, Ambrofix ve misk yer alan parfüm, duyuları tetikleyen sonsuz ruhsal enerjinin sanatsal ve modern bir sembolü olarak tanımlanıyor.



BLUE TALISMAN, markanın eşsiz ve öncü ruhunu temsil eden hipnotik bir mücevher gibi işlenmiş adeta. Kokunun yaratıcısı parfümör Jordi Fernandez, aynı zamanda amber kokuları alanında bilinen bir uzman. Kendi kendini yetiştirmiş bir parfümör olan Fernandez’in Ex Nihilo için daha önce THE HEDONIST ve EXPLICITE gibi ikonik kokulara da imza atmış olması bir tesadüf değil. BLUE TALISMAN armut ve bergamotun ince tazeliğiyle ifade edilen, soyut misk ve amber notalarıyla yumuşatılan, sonsuz ruhsal enerjinin son derece modern bir gövdede birleşmiş koku sembolü adeta. Bu kreasyon, büyüleyiciliği ve sayısız yönü aracılığıyla markanın öncü ve eşsiz ruhunu temsil ediyor. Gerçek bir sanat eseri olarak, EX NIHILO için her şeyin 10 yıl önce başladığı Place Vendôme bölgesinin tüm seçkinliğiyle dopdolu.



Bu mavi renk ve özel şişesi, EX NIHILO'nun bir tılsım formuna mühürlenmiş özünü yansıtıyor. Bu vurgunun düşündürdüğü sahnede, tıpkı güzel bir pırlantanın yüzeylerini delip geçmişçesine yoğun bir ışık kompozisyonun ortasında kalmış BLUE TALISMAN şişesi yer alıyor. Parfüm evinin10. yılını kutlayan bu parlak başyapıt kokusunun tüm zenginliğini ifade eden masmavi bir sahne.

BLUE TALISMAN ile EX NIHILO artık bir dönüm noktasını geçmiş oluyor ve bu anın büyüsünü paylaşmak için mavi rengin pozitif çağrışımlarına bu eşsiz kokunun eşlik etmesini sağlarken Eylül ayında tüm dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek 10. Yıl Limited Edition parfüm şişeleri ve kutularıyla bu anı ölümsüzleştiriyor.

