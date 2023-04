Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çiftin, boşanacağı söyleniyordu. Haberlerden sonra ilk açıklama modelden gelmişti.

Şallı, "Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" demişti. Modelin bu açıklamasından sonra çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Son olarak iş insanı açıklamada bulundu. Instagram'dan açıklama yapan Akkuş, "Son iki gündür çıkan haberlerle ilgili işlerimin yoğunluğundan dolayı açıklama yapma fırsatı bulamadım. Ancak beni çevremden arayanların artmasından dolayı bu açıklamayı yazma gereksinimi duydum. Boşanma haberleri her zaman olduğu gibi asılsız olup, evleri ayırdığımız boşanma aşamasında olduğumuz doğru değildir! Eşimin belirttiği gibi her evlilikte ve ilişki de olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarımız olmuştur. Bunun olmasıda gayet normaldir. Bizler robot değiliz, her zaman gülelim eğlenelim, mutluluk pozu verelim, hem de ülke olarak böyle bir yas yaşarken! Tekrar altını çizerek belirtiyorum boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan. Boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın" diye yazdı.

