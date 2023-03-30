SnobMagazin.com

Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un boşanacakları iddia edilmişti. Şallı'nın açıklamasından sonra iş insanı Akkuş da Instagram'dan açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çiftin, boşanacağı söyleniyordu. Haberlerden sonra ilk açıklama modelden gelmişti.

Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Şallı, "Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" demişti. Modelin bu açıklamasından sonra çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Son olarak iş insanı açıklamada bulundu. Instagram'dan açıklama yapan Akkuş, "Son iki gündür çıkan haberlerle ilgili işlerimin yoğunluğundan dolayı açıklama yapma fırsatı bulamadım. Ancak beni çevremden arayanların artmasından dolayı bu açıklamayı yazma gereksinimi duydum. Boşanma haberleri her zaman olduğu gibi asılsız olup, evleri ayırdığımız boşanma aşamasında olduğumuz doğru değildir! Eşimin belirttiği gibi her evlilikte ve ilişki de olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarımız olmuştur. Bunun olmasıda gayet normaldir. Bizler robot değiliz, her zaman gülelim eğlenelim, mutluluk pozu verelim, hem de ülke olarak böyle bir yas yaşarken! Tekrar altını çizerek belirtiyorum boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan. Boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın" diye yazdı.

Evleri Ayırıp Boşanacakları Söylenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Cephesinden Açıklama Geldi

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?