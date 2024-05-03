Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu!

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, gittiği Zorlu Center'da vale tarafından

VIP bölgeye çekilen arabası için 950 TL ödedi,

fişini Instagram'dan paylaşıp tepki gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.