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Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu!

Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu! İşte detaylar...

Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu!

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, gittiği Zorlu Center'da vale tarafından

Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu!

VIP bölgeye çekilen arabası için 950 TL ödedi,

Rachel Araz ödediği vale ücreti karşısında şok oldu!

fişini Instagram'dan paylaşıp tepki gösterdi.

 

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