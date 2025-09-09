Meme dikleştirme ameliyatlarına dair tüm merak edilenler nelerdir?

Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Burak Pasinlioğlu, dik ve istenilen meme formuna kavuşulmasının sağlayan meme dikleştirme ameliyatının operasyon sürecinden sonrasına kadar tüm detaylarını anlattı.

Meme dikleştirme operasyonu kimlere uygulanabilir?

Meme dokusunda sarkma olan, meme başı meme altı çizgisinin altına inmiş, hacmi yeterli ya da yetersiz kadınlara uygulanır.

Meme dikleştirme operasyonuna karar verirken hangi şartların oluşması önemlidir?

Meme sarkmasının derecesi, cilt elastikiyeti, kişinin genel sağlık durumu ve beklentileri dikkate alınır. Sarkıklık miktarına ve meme hacmine bağlı olarak hangi teknikle işlem yapılacağına karar verilir.

Operasyonun aşamaları nelerdir?

Meme başının yukarı taşınması, fazla deri alınması, meme dokusunun yenidencşekillendirilmesi, meme dokusuna dikleştirme yapılması ve gerekirse protez eklenmesi.

Meme dikleştirme ameliyatında silikonlu ve silikonsuz operasyonlar – hangi teknikler uygulanır?

Silikonsuz: Yalnızca fazla deri alınarak ve doku şekillendirilerek yapılır.

Silikonlu: Hem dikleştirme hem de hacim artırma için implant eklenir.

Teknikler: Periareolar (çevresel), vertikal (Lollipop), ters T (Anchor).

Ameliyat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?

Sigara-alkol bırakılmalı, kan sulandırıcılar kesilmeli. Doğum kontrol hapları kesilmeli. Ameliyat sonrası özel sütyen kullanılmalı, ağır aktivitelerden ve egzersizden kaçınılmalı.

Meme dikleştirme, doğum öncesi mi sonrası mı yapılmalıdır?

Emzirme planı varsa doğum ve emzirme süreci sonrasına bırakmak daha uygun olur. Emzirme tamamlandıktan 6 ay sonrası bu ameliyatlar için en uygun zamandır.

Kişi, operasyondan ne kadar sonra normal yaşantısına dönebilir?

Günlük yaşama 1 hafta içinde dönülür, spor ve ağır aktiviteler genellikle 4–6 hafta sonra yapılabilir.

Ameliyattan sonra iz kalır mı?

Evet, tekniklere göre iz kalır ama zamanla silikleşir.

Meme dikleştirme operasyonunun tekrar edilmesi gerekir mi?

Yaşlanma, kilo değişimleri veya doğum sonrası tekrar sarkma olabilir; nadiren revizyon gerekebilir.

Silikon ile büyütülmüş meme sarktığında yapılan ameliyatlarda iz sorunu yaşanır mı?

Evet, ek izler olabilir. İzlerin en aza inmesi için doğru teknik seçimi, uygun dikiş ve düzenli iz bakımı önemlidir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.