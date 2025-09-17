Esra Ronabar, sağlıklı beslenmenin formülünü verdi!

Başarılı oyuncu Esra Ronabar, Nişantaşı City’s’te objektiflere yansıdı. Her zamanki şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Ronabar, yeni dizisi “Sahipsizler” ile sezona başlamanın heyecanını yaşıyor.

Balat’tan setten çıktığını belirten Ronabar, oğlu Mavi Rüzgar’ın oyunculuk yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise samimi bir yanıt verdi:

“Ne isterse o olsun. Anne ve baba olarak onu destekleyeceğiz. Önce kendine, sonra vatana millete hayırlı bir birey olsun. Tabii oyunculuk Türkiye’de her geçen yıl ağırlaşan bir meslek. Bu yüzden biraz endişeleniyorum ama gönlünde hangi aslan varsa yanında olurum.”



YILLARCA KARI KOCA BİRLİKTE İŞ YAPMADIK

Eşi Barış Falay ile bugüne kadar aynı projelerde yer almadıklarını ancak bu sezon birlikte sahneye çıkmayı düşündüklerini anlatan Ronabar, “Evde işler başka, sette işler başka… Yıllarca karı koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. Üç dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve ‘Seninle çalışamayız’ demiştim. Ama şimdi farklı. Bir tiyatro oyununa vurulduk, ikimiz de çok sevdik. Fakat tam sahnelemeyi planlarken yeni sezonda Barış da anlaştı, ben de… Böylece tiyatro planı ertelendi, ikimiz de farklı dizilerle aynı gün yayındayız.” dedi.



SEFER TASIMI KENDİM HAZIRLIYORUM

Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten Ronabar, yıllardır setlere kendi yemeklerini götürdüğünü söyledi:

“Gluten, süt ve süt ürünleri hayatımızda yok. 2017’den beri sete kendi yemeğimi götürüyorum. Zeytinyağlımı, pilavımı evde yapıyorum. Biz eşitlikçi bir aileyiz, herkes sefer tasını kendi hazırlar. Barış da artık sete sefer çantasıyla gidecek. Ama bugün sette küçük bir kaçamak yaptım.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.