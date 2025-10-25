Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istirmarcının elinden kurtardı!

Hanife Ataseven 17 Ekim tarihinde bir aydır haber alamadığı kızı Selma Ataseven’i bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol kayıp Selma’yı kısa süre içerisinde Sakarya’da Meral Kocabey isimli şahsın evinde buldu. Meral’in evinde yalnızca Selma değildi, Taner Özdemir isimli şüpheli şahıs da bulunuyordu.

İLİŞKİLER YUMAĞINI ESRA EROL ÇÖZDÜ!

Esra Erol’da programına katılan Taner Özdemir hakkında onlarca ihbar geldi. Hatta Meral’in evinde yaşayan Taner Özdemir’in kendi öz çocukları da babalarıyla asla görüşmediklerini ve onu istemediklerini bildirdi. Gelen ihbarlar Taner Özdemir’in evinde yaşadığı Meral Kocabey, Meral’in 18 yaşındaki kızı E.M ve Hanife Hanım’ın Esra Erol’un bulduğu kızı Selma’nın aynı evde uygunsuz bir şekilde yaşadığı yönündeydi. 18 yaşındaki genç kız, yanlarında yaşayan 51 yaşındaki Taner Özdemir’in kendisine takıntılı olduğunu, yanından ayrılmadığını, elleriyle beslediğini ve ona “aşkım” diye hitap ettiğini Esra Erol’da canlı yayınında itiraf etti.



ESRA EROL’UN PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ!

Eyüpsultan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 18 yaşındaki E.M. isimli şahsın beyanı alınması ve şikayeti üzere adli süreç başlamış olup, hakkında suç duyurusunda bulunulan Taner ÖZDEMİR isimli şahıs “cinsel saldırı” suçundan, Meral Kocabey ise tanık olarak Gaziosmanpaşa Başsavcılığı talimatıyla Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Eyüpsultan Aileiçi Büro Amirliği’ne sevk edildi…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.