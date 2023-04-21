Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl, şu sıralar müzik piyasasında büyük bir rekabet içinde...

YouTube'un en çok izlenen müzik videolarında ilk üç sıra için kapışan Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki rekabette şimdilik Hadise önde giriyor.

Yeni çıkardığı şarkısı Feryat'ın video klibiyle birinci sıraya yerleşen Hadise, beş günde 2 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı. Sinan Akçıl ise İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği 'Efkâr Gecesi' ile üçüncü sırada.

O şarkının klibinin izlenme rakamı ise iki günde 1.5 milyonu geçti. Beş günde Hadise'yi sollar mı? Bekleyip göreceğiz...

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