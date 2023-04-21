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Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl, müzik piyasasında büyük bir rekabet içinde... İşte haberin detayları...

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Hadise ve Sinan Akçıl, şu sıralar müzik piyasasında büyük bir rekabet içinde...

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

YouTube'un en çok izlenen müzik videolarında ilk üç sıra için kapışan Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki rekabette şimdilik Hadise önde giriyor.

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

Yeni çıkardığı şarkısı Feryat'ın video klibiyle birinci sıraya yerleşen Hadise, beş günde 2 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı. Sinan Akçıl ise İrem Derici ve Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği 'Efkâr Gecesi' ile üçüncü sırada.

Eski sevgililer Hadise ile Sinan Akçıl'ın şarkı rekabeti

O şarkının klibinin izlenme rakamı ise iki günde 1.5 milyonu geçti. Beş günde Hadise'yi sollar mı? Bekleyip göreceğiz...

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