Festivalin kapanışını Serkan Kaya yaptı

Ünlü sanatçı Serkan Kaya, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanış gecesinde sahne aldı. Resmi makamların vermiş olduğu verilere göre 500 bin kişinin Serkan Kaya konserini izlediği tespit edildi. Serkan Kaya, yaklaşık iki saat sahnede kalarak birbirinden fenomen olmuş şarkılarını sevenleriyle beraber söyledi. Sanatçının sahnede olduğu dakikalarda ise yağan yağmura rağmen kimse konser alanını terk etmeyerek Kaya'ya hep bir ağızdan coşku ile eşlik ettiler. Kaya, "Karadeniz Ereğli'ye ilk kez geliyorum. Yıllardır çok önemli sanatçıları ağırlayan, festivalin bu yıl ki kapanışı yani dördüncü gününde sahneye çıkmak beni ve tüm ekip arkadaşlarımı çok mutlu etti" dedi. Yoğun konser takviminin yanı sıra, olumsuz hava koşullarına rağmen Karadeniz Ereğli'ye 50 kişilik ekibi ile gelen sanatçı, sahnede sevenlerini coşturdu.

2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eserlerinin yer aldığı projede yer alan Kaya, İbrahim Erkal'ın 'Dönemem' adlı şarkısını sahnede seslendirdi. Sanatçı ayrıca Müslüm Gürses'in 'Güldür Yüzümü' eserini de stüdyoda seslendirerek, kliplendirdiğini sevenlerine iletti.

ARABESK MÜZİĞİN HİÇBİR ZAMAN DEVRİ BİTMEZ

Ülkemizde Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve arabesk müziği dinleyicilerinin bitmeyeceğinden bahseden Kaya, yeni nesil müzisyenlerin eski şarkıların kalitesinde şarkı üretmediğinden bahsetti. Sanatçı, yeni nesil gençlerimiz; naif ve iyi niyetli olmakla beraber duygularını ve hislerini yaptıkları şarkılara doğru yansıtamadıklarını düşündüğünü söyledi. Kaya, "Gençlerden umutluyum, müzik adına güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Ama bunun yanı sıra küçük odalarda basit sözlerle, basit melodilerle şarkı yaptıklarını görüyorum. Ruh hallerinin biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Şu an popüler olduğunu düşünen gençlerin belirli bir süre sonra şuan ki popülerliğini koruyamayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

ŞİMDİ Kİ GENÇLER MUTSUZ

Kaya, "İçlerinde kaliteli müzikler yapanların yanı sıra yapamayanda çok kardeşlerim var. Bizim dönemimizde her şey zordu ama çok tatlıydı. Şimdi ki gençler mutsuz, şarkı sözleride çok umutsuz. Gençlerimizi seviyor ve hepsine kıymet veriyorum onlar bizim geleceğimiz. Ama özlerine dönmelerini geçmişteki büyük ustalardan feyiz almalarını tavsiye ediyorum. Anamız, babamız ve toprağımız belli. Gençlerimizin kendilerine şemal vermelerini, örf ve adetlerimize uygun şekilde yaşamalarını da tavsiye ediyorum. Ego patlamalarının gençlerimiz için çok zararlı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BİZDE BİR LAF VARDIR GELİNLİĞİ İLE GİREN KEFENİ İLE ÇIKAR

Ailesi ile mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayan Kaya, başarısının kaynağının düzenli bir aile hayatından geçtiğini söyledi. Sanatçı, "Bizde bir laf vardır gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık onun mutluluğunu ailece yaşıyoruz. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok" dedi.

ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ!

Sanatçı, "Son zamanlarda kadın sanatçılarımızın bahsettikleri özgürlük kısıtlamaları ile ilgili düşüncelerine katılmıyorum. Çünkü dünyanın en özgür ülkelerinden birinde yaşadığımızı düşünüyorum. Bahsedildiği gibi bir kısıtlamanın olmadığı isteyen istediği gibi giyim kuşam ve yaşamına özgürce devam edebildiğini görüyorum. Dikkat çekmek için PR yaptıklarını düşünüyorum. Yanlarında akıl hocalarının olup onları yanılttığını düşünüyorum. İşini güzel yapıp az konuşanların işinde daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Türk milleti edebi ahlakı sever, boş konuşanları sevmez. Sahnede az konuşup doğru müzik yapanları takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, sahnede Kaya'ya teşekkür etti. Posbıyık, sanatçının elinden tutarak 500 bin kişinin önünde övgü dolu şu sözlerle bahsetti. Belediye başkanı, kendisinin gerek karakteri, gerek duruşu ve aile yapısıyla, "Arabesk müziğin son imparatoru Serkan Kaya'dır" diyerek, onure etti.

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