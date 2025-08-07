 Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u Harman Yeri dizisindeki partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilmişti.



Model Tuğçe Aral da Oktay'ın kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini söylemişti.



Oktay'ın avukatı Nagehan Boyraz, haberlerden sonra hukuki hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

