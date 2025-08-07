  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor! İşte detaylar...

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u Harman Yeri dizisindeki partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilmişti.

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!
Model Tuğçe Aral da Oktay'ın kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini söylemişti.

 Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!


Oktay'ın avukatı Nagehan Boyraz, haberlerden sonra hukuki hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
  Magazin

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı
  Magazin

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi
  Magazin

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!
  Gündem

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!