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Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

Kızının yaşadığı Toronto'da gömülmeyi vasiyet eden Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilecek.

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erkin Koray geçen pazartesi akciğer sönmesi nedeniyle tedavi olduğu Toronto’daki hastanede aramızdan ayrılmıştı. Vefat etmeden önce kızı Damla Koray‘a son albümünü teslim eden, hayranlarına mektup yazan 82 yaşındaki efsane sanatçı sanki bir seyahate çıkar gibi her şeyini hazırlayıp sonsuzluğa gitti.

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

Arkasından görkemli bir cenaze töreni yapılmasını istemeyen, sıradan biri gibi sessiz sedasız toprağa karışmak isteyen Erkin Koray’ın Kanada’daki cenaze töreni bilgileri belli oldu. 24 Haziran 1941’de Türkiye’de doğan ve tam adı Mustafa Erkin Koray olan “baba” lakaplı büyük ustanın sevenleri için 11 Ağustos Cuma günü 11.00 ile 12.00 arasında küçük bir toplantı düzenlenecek ve dünya müzik tarihine geçen sanatçı Toronto’daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı’na defnedilecek.

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

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