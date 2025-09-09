  • Video Galeri Foto Galeri
Engin Demircioğlu’na Antalya’da "enişte" sevgisi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının sevilen oyuncularından ve Dream Türk Tv'de yayınlanan 'Canlı Konum' programının sunucusu Engin Demircioğlu, sahnedeki başarısının ardından müzik kariyerinde de hız kesmeden yol alıyor. Son olarak seslendirdiği Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri “Yanmışım Sönmüşüm Ben” ile müzik severlerin dikkatini çeken Demircioğlu, bu kez Antalya'da hayranlarının karşısına çıktı.

Antalya Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kepez Kültür Festivali’nde sahne alan başarılı sanatçıya, sahnede yabancı dansçılar eşlik etti. Renkli performansıyla büyük beğeni toplayan Demircioğlu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne sırasında samimi bir açıklama yapan Demircioğlu, eşi Selcan Demircioğlu’nun Antalyalı olduğunu belirterek, “Burada herkes bana enişte diyor, damadınız geldi!” sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.

Alanı dolduran Kepezliler, sanatçının seslendirdiği sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festivale coşku kattı.

