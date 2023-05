En mutlu anlarınızı Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’da unutulmaz kılın

İstanbul boğazının en nadide kıvrımı Sarıyer’de, iki tarihi yalıda konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, masal gibi bir düğün hayali kuran çiftleri en özel günlerinde yalnız bırakmıyor. Zarafet ve sadeliği eşsiz bir uyumla biraraya getiren Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, 800 metrekare genişliğinde açık ve 400 metrekarelik kapalı davet alanıyla çiftlere unutmayacakları bir düğün seromonisi vadediyor. Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarına ev sahipliği yapan boğaz manzarası, tarihin gizemine keyifli bir yolculuğa çıkaran imza mimarisiyle Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, görkemli davetlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.



Kalabalık davetlerden butik kutlamalara…

Doğanın nefesini içinizde hissedeceğiniz defne ağaçlarıyla çevrili Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, şehrin en kült panromik manzarası boğazı 270 derecelik açıyla kucaklıyor. Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, tüm özel davetler için kusursuz hizmet seçenekleri sunmasının yanı sıra, kalabalık organizasyonlardan butik davetlere kadar farklı konseptteki bir çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, açık mekan kokteyller için ayakta 450 kişi ve oturmalı organizasyonlar için de 350 kişilik ağırlama yapabiliyor. Kapalı balo salonunda ayakta 250 kişi ve oturmalı organizasyonlar için ise 200 kişilik kapasite ile hizmet veriyor.

Deneyimli ekibiyle her an çiftlerin yanında

Kendi alanlarında uzman deneyimli bir ekiple ilerleyen Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, çiftlerin düğün heyecanına ortak olarak gün boyunca gelin ve damada eşlik ediyor. Tüm detayların profesyonel bir bakış açısıyla en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü düğün planlamalarında seçkin menüler, dekorasyon detayları ve lojistik çözümleri sunuluyor.





Boğaz manzaralı Gelin Hamamı

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un Spa ve Wellness merkezi Six Senses Spa, Gelin Hamamı ritüelleriyle en özel gününde gelinler ve misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Geleneksel ve modern çizgilerin dikkat çektiği Six Senses Spa’nın Boğaz manzaralı 15 kişilik özel hamamında, gurme ikramlar ve bilinenin ötesinde bir spa deneyimi gelin adaylarını bekliyor.



Unutulmayacak “Evet”ler ve ses getirecek davetler için ideal

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, geniş kapasitesi, deneyimli kadrosu ve kusursuz hizmet anlayışıyla tüm çiftleri aşk ve sevgi dolu bir güne damga vurmaya davet ediyor. Unutulmaz bir “Evet”için tüm detayları düşünen Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, aynı zamanda ses getiren tüm davetler için misafirlerini bekliyor.

