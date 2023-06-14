Yemyeşil bahçeleri ve sonsuzluk havuzlarıyla harika bir kaçış deneyimi

Condé Nast Traveller ve World Luxury Hotel & Spa Awards tarafından; dünyanın ve Avrupa’nın en iyi otelleri arasında gösterilen Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, görkemli yalıları içerisinde yer alan odaları, yemyeşil bahçeleri ve sonsuzluk havuzları ile rahatlatıcı bir vaha deneyimi sunuyor.

İstanbul’un oksijen düzeyi en yüksek noktasında konumlanan otelin, tamamı kendine ait olan geniş koru alanı ve Boğaz manzaralı sonsuzluk havuzları, misafirlerine şehirde rahatlatıcı bir kaçış deneyimi sunuyor.. Konaklama dışında günlük misafir girişlerine de açılan sonsuzluk havuzları ile şehirdeki bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşabilir, yemyeşil bahçelere eşlik eden Boğaz manzarası ile hayatın koşuşturmacasına kısa bir mola verebilirsiniz. Ayrıca, Six Senses Spa’nın dünyaca ünlü masajlarını, havuz kenarında Boğaz manzarası eşliğinde alırken, imza restoranların lezzet dolu menüsünden sipariş vererek bedeninizi ve ruhunuzu aynı anda şımartabilirsiniz.

Dünyaca ünlü şef restoranlarının yer aldığı otelde, dilerseniz İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini Scalini’nin yemyeşil avlusunda, dilerseniz de Pan Latin Asya mutfağının en özel tatlarını dünyaca ünlü Toro Latin Gastro Bar’ın Boğaz manzaralı terasında deneyimleyebilirsiniz. Türk mutfağının imza tatlarından vazgeçemeyenler içinse Kocataş Yalısı’nın tarihi avlusunda bulunan Chef Erdal iyi bir alternatif sunuyor. Otelin koru alanında açılan ve dünya mutfağı servisi veren SAX, Boğaz manzaralı terası ve canlı müzik performansları eşliğinde misafirlerine sıra dışı bir dünya mutfağı deneyimi sunuyor.

Six Senses Kocatas Mansions, Istanbul, ferah odaları, yemyeşil bahçeleri, dünyaca ünlü restoranları ve Boğaz’ın güzelliğini gözler önüne seren havuzları ile bu yaz misafirlerine eşsiz bir kaçış noktası sunuyor.

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