SAX yeni nesil restoran lounge konsepti ile sıra dışı bir lezzet deneyimi sunuyor

Dünyanın önde gelen gastronomi markalarını bünyesinde buluşturan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un şehre damgasını vuran mekanı SAX, konsepti, müzikleri ve kitlesinin ruhuyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunarken, yeni nesil restoran lounge konsepti, özenle tasarlanmış lezzetleri ve uzmanlıkla hazırlanan kokteylleri ile dikkat çekiyor.





SAX menüsünden özel lezzetler nefes kesici İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde misafirlere sunuluyor. Başlangıç lezzetleri arasında yer alan ve yerel dokunuşlarla tasarlanmış Çıtır Tzatziki Kadayıf, kadayıfa sarılı labne peyniri, salatalık, dereotu ve frenk soğanının kekik, limon, zeytinyağı, nane ve togarashi baharatı ile tatlandırılmasıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Peru mutfağının sevilen lezzetlerinden Ceviche ise SAX mutfağında egzotik lezzetler ile buluşuyor. Ananas, mango ve kivi başta olmak üzere zencefil, frenk soğanı, dereotu, renkli biber, limon kabuğu rendesi, nar arpacık soğan, narenciye sosu, altın çilek ve kumkuat ile lezzetlendirilen Egzotik Levrek Ceviche, aromalarının benzersiz uyumuyla misafirleri lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Eşsiz lezzete sahip kral yengeç etinin avokado, mango, limon, zeytinyağı, frenk soğanı, ahududu, kurt üzümü ve portakal ile tatlandırıldığı Taze Yengeç ise SAX’ın vazgeçilmez lezzetleri arasında dikkat çekiyor.

Bebek roka, altın pulu, renkli domatesler, fesleğen yağı, balzamik sos ve kuru kekik ile servis edilen Burrata Peyniri ise öne çıkan başlangıçlar arasında yer alıyor. Ara sıcaklarda ise karamelize ceviz, bal, taze ahududu ve balzamik havyar ile sunulan Çıtır Yufka İçinde Brie, menünün dikkat çeken lezzetlerinden biri oluyor. Deniz ürünlerinden kırmızı ete özenle tasarlanmış zengin ana yemek menüsünde ise yine şefin özel dokunuşları dikkat çekiyor. Mantar veya biber sosu, fırınlanmış mantar, pancar, bebek havuç ve brokoli ile lezzetlendirilen Dana Kontrfile, taze otlu patates ile servis ediliyor.





Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un konsepti, canlı müzik ve DJ performansları ile gece hayatına yeni bir soluk getiren mekanı SAX, benzersiz bir gastronomi deneyim için misafirlerini bekliyor.

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