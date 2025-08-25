 Emrah Akduman bir firma için objektif karşısına geçti

Birçok dizilerde rol alan ve sevilen oyuncu Emrah Akduman, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma için objektif karşısına geçti.

Ünlü stilist Halil Gül’ün tasarladığı özel kostümlerle Emrah Akduman'ı çekimlere hazırladı.

2026 moda trendlerine yön vermesi beklenen parçalar, başarılı oyuncunun yorumuyla hayat buldu.



Fotoğrafların kreatif direktörlüğünü Nirva Narlı üstlenirken, saç kesim tasarımında Adem Terzi’nin imzası vardı.



Fotoğraf çekimlerini ünlü fotoğrafçı Mahmut Ceylan tarafından Pinhole Stüdyoları’nda çekimlerini gerçekleştirdi.

