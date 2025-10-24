 Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Elite Model Türkiye Yarışması büyük bir görkemle tamamlandı.

Birinci olan modeller (Meriç Yarat - Hazel Asil)

Türkiye’nin en iddialı modellerinin sahne aldığı final gecesi, DoubleTree by Hilton Piyalepaşa’da düzenlendi.

İkinci olan modeller (Emirhan Ilgın - Asu Çil)

Moda, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı geceye şıklık ve zarafet damgasını vurdu.

Üçüncü olan modeller (Hüseyin Solak - Damla Beşbudak)

Sunuculuğunu Açelya Kartal ve Ahmet Koç’un yaptığı gece, adeta bir moda şölenine dönüştü. 22 kadın ve 24 erkek finalist, haftalar süren hazırlıkların ardından podyuma çıkarak yeteneklerini ve duruşlarını sergiledi.

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananları belli oldu:

Kadınlarda:

1. Hazel Asil

2. Asu Çil

3. Damla Beşbudak



Erkeklerde:

1. Meriç Yarat

2. Emirhan Ilgın

3. Hüseyin Solak

