  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Elite Model Türkiye Yarışması büyük bir görkemle tamamlandı.

Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Birinci olan modeller (Meriç Yarat - Hazel Asil)

Türkiye’nin en iddialı modellerinin sahne aldığı final gecesi, DoubleTree by Hilton Piyalepaşa’da düzenlendi.

 Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

İkinci olan modeller (Emirhan Ilgın - Asu Çil)

Moda, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı geceye şıklık ve zarafet damgasını vurdu.

 Elite Model Türkiye 2025 gecesi göz kamaştırdı!

Üçüncü olan modeller  (Hüseyin Solak - Damla Beşbudak)

Sunuculuğunu Açelya Kartal ve Ahmet Koç’un yaptığı gece, adeta bir moda şölenine dönüştü. 22 kadın ve 24 erkek finalist, haftalar süren hazırlıkların ardından podyuma çıkarak yeteneklerini ve duruşlarını sergiledi.

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananları belli oldu:
Kadınlarda:
1. Hazel Asil
2. Asu Çil
3. Damla Beşbudak


Erkeklerde:
1. Meriç Yarat
2. Emirhan Ilgın
3. Hüseyin Solak

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nata ile Türk gastronomisinde Portekiz esintisi
  Hayatın İçinden

Nata ile Türk gastronomisinde Portekiz esintisi

Hande Erçel halı dokudu
  Magazin

Hande Erçel halı dokudu

Şahan Gökbakar'dan çocukları için radikal karar!
  Magazin

Şahan Gökbakar'dan çocukları için radikal karar!

Ege Aydan'dan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Ege Aydan'dan çarpıcı açıklamalar!

Öğretmen 2 vizyona giriyor!
  Magazin

Öğretmen 2 vizyona giriyor!

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
  Gündem

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama