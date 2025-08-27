 Ekin Uzunlar Tekirdağ'da sahne aldı

Tekirdağ Saray Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür Sanat ve Barış Festivali’nin birinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar sahne aldı.

Konserlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Ekin Uzunlar, Tekirdağlı sevenlerine sihirli kemençesi ve şarkılarıyla tam bir müzik ziyafeti sundu.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Saraylılar, “Karadeniz’in Kralı Saray’da” yazan bir pankart açtı.

Uzunlar, bu jeste “Sevginiz benim için çok kıymetli. Karadeniz'in bir evladı olarak şarkılarımla ve kemençemle dünyada ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum.” sözleriyle karşılık verdi.



İki saat boyunca sahnede kalan Ekin Uzunlar’a Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan tarafından plaket ve Türk bayrağı hediye edildi. Türk bayrağını öperek alan Uzunlar, alandakiler tarafından büyük alkış topladı.

