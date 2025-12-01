  • Video Galeri Foto Galeri
Ekin Koç ve Irina Lunkova'nın AVM turu... İşte detaylar...

Ekin Koç, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Irina Lunkova ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde AVM’ye gelen çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Neşeli ve sempatik halleriyle ilgi odağı olan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Koç ve Lunkova, bir süre vitrinleri gezdikten sonra meydan katındaki lüks bir restoranda yemek yedi. Yılbaşı festivalini gezmeyi ihmal etmeyen çift, AVM turuna devam etti.

